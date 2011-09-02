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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 09:26 BJT

〔中国企业〕中远集团旗下公司拟逾11亿元转让大连中远造船34%股份

路透北京9月2日电---中国远洋运输(集团)总公司所属中远造船工业公司,拟转让大连中远造船工业有限公司34%股权,挂牌价格为11.7亿元人民币.要求意向受让方须为上市公司,且总资产不得低于500亿元人民币等.

周四晚间刊登在天津产权交易所的公告显示,标的企业--大连中远造船的控股股东为中远造船工业公司,持股比例70%.此外,南通中远川崎船舶工程有限公司持有大连中远造船30%股权.

公告要求,意向受让方应为有效存续50年以上的境内外企业法人,且现为上市公司,注册资本金不低于人民币50亿元(或等值外币);具备LNG船的建造技术.

截至上一会计年度,意向受让方总资产不得低于500亿元人民币(或等值外币),净利润不得低于10亿元人民币(或等值外币).

数据显示,2010年度,大连中远造船亏损约7,837万元,实现营业收入6.6亿元.大连中远造船主要建造18万吨级以上散货船、VLCC油轮、1万TEU(标准集装箱)以上集装箱船等大型高附加值船舶,完全达产後年造船能力达到300万载重吨.(完)

欲了解更多详情,请点选天津产权交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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