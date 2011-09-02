〔中国企业〕中远集团旗下公司拟逾11亿元转让大连中远造船34%股份

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月2日电---中国远洋运输(集团)总公司所属中远造船工业公司,拟转让大连中远造船工业有限公司34%股权,挂牌价格为11.7亿元人民币.要求意向受让方须为上市公司,且总资产不得低于500亿元人民币等.
周四晚间刊登在天津产权交易所的公告显示,标的企业--大连中远造船的控股股东为中远造船工业公司,持股比例70%.此外,南通中远川崎船舶工程有限公司持有大连中远造船30%股权.
公告要求,意向受让方应为有效存续50年以上的境内外企业法人,且现为上市公司,注册资本金不低于人民币50亿元(或等值外币);具备LNG船的建造技术.
截至上一会计年度,意向受让方总资产不得低于500亿元人民币(或等值外币),净利润不得低于10亿元人民币(或等值外币).
数据显示,2010年度,大连中远造船亏损约7,837万元,实现营业收入6.6亿元.大连中远造船主要建造18万吨级以上散货船、VLCC油轮、1万TEU(标准集装箱)以上集装箱船等大型高附加值船舶,完全达产後年造船能力达到300万载重吨.(完)
欲了解更多详情,请点选天津产权交易所网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。