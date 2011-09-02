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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 09:10 BJT

(重发)〔东京汇市〕欧元站稳脚步,市场关注美国非农就业数据

(重发以修改提取码)

* 市场关注美国今日公布的非农就业数据

* 若数据逊于预期,或提升第三轮量化宽松的希望,令美元承压

* 欧元前景仍然疲软,市场关注下周欧洲央行会议

路透悉尼9月2日电---欧元周五在亚洲交易时段站稳脚步,隔夜交易时受到疲弱欧元区数据的打击,不过市场焦点转向备受关注的美国非农就业数据.

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