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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 09:11 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日减少近9%,中国平安交易续活跃

路透北京9月2日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为

90,931万元人民币,较上交易减少8.5%.标的证券中国平安(601318.SS)融资偿还额

达6,801万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,089,889 59,142 17,012

深圳证券交易所 1,308,594 31,789 16,261(完)

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--发稿 李然; 审校 张喜良

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