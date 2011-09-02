《外汇动态》欧元兑美元近期涨势即将出现逆转--RBC

0104GMT---欧元/美元EUR=在隔夜大跌後暂时站稳.但加拿大皇家银行(RBC)分析师称,该货币对近期的涨势即将出现反转,假若美国就业数据出炉後仍低于重要水准1.4290,恐将进一步走低.

"这一结果将产生空头反转,令欧元/美元跌向1.4107,若跌破将进一步下看重要的15个月支撑趋势线切入位1.3950,"RBC Capital Markets首席技术分析师George Davis指出.

欧元兑美元EUR=最新报1.4269美元,略高于日线图上一目均衡云区顶部.

假若欧元/美元维持在1.4290下方,当前支撑位料在近期低点1.4150附近,下一道支撑位料在200日移动均线切入位1.4005.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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