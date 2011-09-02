《全球重要经济事件一览表》--9月2日-9月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月2日(五)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

英国剑桥--旧金山联邦储备银行执行副总裁暨研究部主管Glenn Rudebusch将在国际宏观经济和金融中心/IESEG管理学院会议演讲(0800).欧洲央行研究理事会主管Frank Smets将在国际宏观经济和金融中心/IESEG管理学院会议演说(1500).

都柏林--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉将出席国会委员会会议(0900).

9月3日(六)

意大利CASTEL GANDOLFO--由意大利基督教工人联合会(ACLI)组织的,为期三天的劳工问题会议结束,经济部长特雷蒙蒂将出席(0830).

意大利切尔诺比奥--欧洲央行总裁特里谢出席第37届the Villa d'Este论坛主题为"欧元未来及欧盟的有效管理"的小组会谈(0630).欧盟经济暨货币事务执委雷恩、德国财政部长朔伊布勒及英国央行总裁金恩出席切尔诺比奥年度经济论坛.

9月5日(一)

北京--世界银行行长佐利克访问中国.

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森将在货币经济中心/BI挪威管理学院讲演.

巴黎--欧洲央行总裁特里谢和欧洲央行管委暨意大利央行总裁德拉吉将在一经济会议上讨论有关金融危机的教训.

雅典--国际货币基金组织在第六笔救助资金拨款前,就希腊表现评估作出结论.

意大利皮亚琴察--意大利经济部长特雷蒙蒂参加有关意大利前景的会议(1430).

里斯本--葡萄牙央行将公布该国银行从欧洲央行借贷资金的统计数据.

9月6日(二)

东京--日本央行货币政策会议(至9月7日).

新加坡--世界银行基础建设融资峰会,行长佐利克将参加(0100).

澳洲悉尼--澳洲新南威尔士州将公布2011/12年预算.

珀斯--澳洲央行会议.0330GMT将公布利率决定.

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至9月7日).

巴黎--法国国会将就预算修正案投票,其中包括批准法国向希腊提供的金援额度.

伦敦--对外金融政策委员会(FPC)委员Donald Kohn就透明度和财政稳定发表讲话(1730).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威海事俱乐部发表演讲.

明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔将在明尼苏达大学卡尔森管理学院讲话(1710).

澳洲珀斯--澳洲央行总裁史蒂文斯将参加西澳洲矿业和能源商会举办的早餐会(2330).

9月7日(三)

东京--日本央行货币政策会议(最後一日).

挪威ELVERUM--挪威央行总裁奥尔森将在Sparebank组织的一次会议上讲话.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至9月8日).

伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将在欧洲经济和金融中心的一个研讨会上,就美国货币政策发言(1515).

西雅图--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯将在西雅图扶轮社午宴前,就经济政策和前景讲话(2000).

渥太华--加拿大央行公布利率政策声明.

华盛顿--美联储发布经济景气报告褐皮书(1800).

堪萨斯城--2011年社区银行业会议.即将卸任的美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格将作主题演讲.

9月8日(四)

明尼阿波利斯---美国联邦储备理事会主席贝南克在明尼苏达经济俱乐部"9月午餐会"上讲话(1700).

东京--日本央行公布月报.

伦敦--英国央行货币政策委员会利率决议.

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆大学演讲.

斯德哥尔摩--瑞典央行全行委员会会议.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布中期经济展望.

法兰克福--欧洲央行管委会会议,1145GMT公布利率决议,1230GMT召开新闻发布会.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁特别顾问利普斯基在IMF新书"逐步远离公共债务:失败缘由及财政调整成功之关键"发表会上讲话.

9月9日(五)

法国马赛--七国集团(G7)部长会议(至9月10日).各国财长及央行总裁将会面.

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在"亚洲银行业及金融研讨会:全球环境下的风险管理"上讲话(1515).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)