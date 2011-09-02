〔台湾股市〕上涨0.56%,金融业赴中国投资进一步松绑提振银行类股

路透台北9月2日电---台湾股市周五上涨0.56%,银行股领涨.有报导称台湾政府持续松绑两岸金融往来,金管会将台湾的银行进入中国市场的原有限制其经营型态再放宽,同时刚实施未久的国际金融业务分行(OBU)承做人民币放款的对象,进一步扩大及大陆企业.[ID:nCT0394494]