〔台湾股市〕上涨0.56%,金融业赴中国投资进一步松绑提振银行类股

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月2日电---台湾股市周五上涨0.56%,银行股领涨.有报导称台湾政府持续松绑两岸金融往来,金管会将台湾的银行进入中国市场的原有限制其经营型态再放宽,同时刚实施未久的国际金融业务分行(OBU)承做人民币放款的对象,进一步扩大及大陆企业.[ID:nCT0394494]
加权股价指数.TWII上涨43.52点,至7,801.28点,上交易日收涨0.21%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。