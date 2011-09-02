〔路透基点〕约10家银行正考虑参与华帝国际1.5亿美元贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月1日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息称,约10家银行正考虑华帝国际控股有限公司1.5亿美元三年期贷款案.华帝国际是中国百货商店及超市连锁运营商.
星展银行为此案委托主办行及额度分配行.这是华帝国际第一笔银团贷款案,料将在本月稍晚结案.
是次贷款向银行提供三个层级,贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点,平均年限为2.6年:
承贷2,100-2,900万美元的银行可获含所有成本费用296.23个基点,和主办行头衔.
承贷1,500-2,000万美元的银行可获含所有成本费用287.23个基点,和承办行头衔.
承贷800-1,400万美元的银行可获含所有成本费用278.23个基点,和高级经理行头衔.
华帝国际控股有限公司去年10月在香港上市,公司在长三角地区经营10家百货商店及16家超市.公司2010年全年净利为3.754亿元人民币,同比增长50.9%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。