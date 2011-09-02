《中国报摘》--其他报纸重要消息9月2日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**期货日报**
--从河南省粮食局获悉,截至8月26日全省共收购新小麦243亿斤,比2010年同期大幅减少144.5亿斤.根据往年进度河南小麦收购一般到7月底就已基本结束,但今年小麦市场价格一起高于国家最低收购价,故"最低收购价收购"未启动.
**国际商报**
在中国铝业公司、五矿集团、有色矿业集团三家央企之後,另一家规模较小的央企中国钢研科技集团有限公司(中钢研)进军稀土市场,近日宣布收购山东微山湖稀土有限公司.微山湖矿是目前国内三大轻稀土基地之一,储量全国排名第二,探明储量达1,270万吨稀土氧化物,占全国9.6%.
**证券时报**
--清科集团最新数据显示,8月共27家中国企业在境内外资本市场首次公开发行(IPO),环比下降10%,合计融资42.42亿美元,平均每家企业融资1.63亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李然/冉莹; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。