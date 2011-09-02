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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 10:41 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月2日(II)

**期货日报**

--从河南省粮食局获悉,截至8月26日全省共收购新小麦243亿斤,比2010年同期大幅减少144.5亿斤.根据往年进度河南小麦收购一般到7月底就已基本结束,但今年小麦市场价格一起高于国家最低收购价,故"最低收购价收购"未启动.

**国际商报**

在中国铝业公司、五矿集团、有色矿业集团三家央企之後,另一家规模较小的央企中国钢研科技集团有限公司(中钢研)进军稀土市场,近日宣布收购山东微山湖稀土有限公司.微山湖矿是目前国内三大轻稀土基地之一,储量全国排名第二,探明储量达1,270万吨稀土氧化物,占全国9.6%.

**证券时报**

--清科集团最新数据显示,8月共27家中国企业在境内外资本市场首次公开发行(IPO),环比下降10%,合计融资42.42亿美元,平均每家企业融资1.63亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李然/冉莹; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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