《热点透视》欧元区应暂缓撙节步伐,把重点放在经济成长之上

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon 编译 洪曦

路透伦敦9月1日电---欧元区各国政府必须认识到,狂热追求撙节并不是好事.本周葡萄牙成为最新收紧财政预算的国家,寄望能够借此实现接受救助计划时承诺的赤字削减目标.意大利政客们正竭力通过新一轮撙节措施,此前欧洲央行(ECB)在同意买入该国公债前,于8月提出了撙节要求.

与此同时,希腊看来无法达到自身目标.部分程度上,这貌似是由于政府无力增加税收.不过希腊也是作茧自缚,该国推行的撙节计划使得本已严重的国内经济衰退雪上加霜.

高负债的欧元区成员国必须削减预算赤字,这无可置疑.不过,意大利和爱尔兰等国面临的主要挑战,是经济成长.如果缺乏成长,那麽将对债务产生严重影响.财政撙节加剧衰退,扩大赤字,进而令这些国家更加难以削减债务.

最新数据显示,葡萄牙和希腊经济正处于衰退.爱尔兰经济原地踏步,而意大利和西班牙仅录得微幅成长.对于所有这些国家来说,如果在已经通过的严苛措施基础上,再采取额外的撙节计划,将令最终目标落空.

另一方面,结构性改革要比削减公共支出这种权宜之计重要得多.不过,虽然可持续发展取决于有效的结构整改,但这需要时间才能看到效果.改革也会带来先期的财政成本.例如,高等教育质量不佳是希腊成长的最大障碍之一.改变这种情况就需要引入公共投资.结构性改革不等同于简单的举措,例如解放劳动力市场或减少福利支出等,顺便说一句,这两种做法都会加剧近期的衰退压力.

随着新一轮衰退逼近,已着手实施撙节计划的欧元区各国加速收紧财政,这将令它们难以摆脱困境.结构性改革应优先于短视的唯撙节论.对于经济成长的不懈追求,并没有什麽不妥.(完)