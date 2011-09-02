中国媒体炮轰瑞银保荐IPO未尽责

路透上海9月1日电---《上海证券报》周四抨击瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)，称其在今年为中国两单IPO担任保荐机构时，向投资者提供不切实际的盈利预测，对潜在风险避重就轻。

《上证报》接近整版的报导中称，瑞银证券今年在中国完成了庞大集团(601258.SS)在A股上市和比亚迪(002594.SZ)在深圳中小板上市两单IPO业务，而这两家公司上市後首份半年报均“变脸”。

比亚迪盈利指标在中小板垫底，而庞大集团盈利指标列沪市主板倒数前三名。庞大集团IPO募得资金63亿元人民币，比亚迪募资逾14亿元。

《上证报》文章标题写道：“保荐项目快速‘变脸’ 瑞银证券独中两单难脱责任”。

瑞银证券在北京发言人Joanna Sin称，瑞银证券注意到最近中国媒体关于比亚迪和庞大集团IPO的报导。

她表示，瑞银证券勤勉履行IPO保荐机构义务，并将继续遵照中国监管部门相关要求，履行监督责任。(完)