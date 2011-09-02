〔中国国企〕首都机场集团拟1.4亿元转两企业股权,受让方受让後需增资

路透北京9月2日电---中国首都机场集团公司拟分别转让,北京空港配餐和北京空港航空地面服务有限公司各43%的股权,合计挂牌价格约1.4亿元人民币.上述项目均要求受让股权後,受让方须对标的企业增资使股权比例达60%.

周五刊登在北京产权交易所公告显示,上述两家标的企业的股东结构完全相同.控股股东为首都机场集团,持股比例60%;新翔集团有限公司以持股40%为参股股东.

两项交易的公告均指出,意向受让方须承诺在受让标的企业股权的同时,对标的企业进行增资,增资後的受让方股权比例达到60%;且须为国有或国有控股企业,国有股权比例超过50%.

数据显示,北京空港配餐有限公司2010年度亏损4,015万元,实现营业收入2.4亿元.经营范围包括,制售航空食品,为中外航空公司提供餐食等.

北京空港航空地面服务有限公司2010年度实现净利近413万元,实现营业收入7.3亿元.经营范围包括,从事旅客运输地面服务,货物运输地面服务,飞机经停站坪服务,客货销售代理业务等.

首都机场集团为上市企业--北京首都国际机场股份有限公司(0694.HK)的母公司;目前,公司旗下拥有北京、天津、江西等9省(直辖市、自治区)所辖干支机场30多个,并参股沈阳、大连机场;2010年,首都机场集团公司实现旅客吞吐量1.43亿人次.(完)

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