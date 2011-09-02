〔中俄能源〕俄罗斯与中国将就石油债务争议展开新的谈判--消息人士

路透莫斯科9月1日电---俄罗斯输油管线寡头Transneft(TRNF_p.MM)一名消息人士周四对路透表示,俄罗斯与中国将就有争议的石油债务举行新的谈判,因俄罗斯努力希望保住与中国之间利润丰厚的天然气供应合同.

Transneft与该国最大的原油生产企业Rosneft(ROSN.MM)在1月开始通过东西伯利亚-太平洋(ESPO)一期管线向中国输送石油,此前其获得了中国提供的250亿美元贷款.

但中俄一直围绕收费问题争论不休,尽管Transneft在5月曾表示,中国石油天然气集团公司(CNPC)已经支付了部分欠款.

Transneft消息人士表示,新的谈判将在9月12-15日进行.此前该公司称,可能将CNPC告上法庭.

消息人士还说,CNPC当前对Transneft的欠款为4,000万美元.(完)