〔中俄能源〕俄罗斯与中国将就石油债务争议展开新的谈判--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透莫斯科9月1日电---俄罗斯输油管线寡头Transneft(TRNF_p.MM)一名消息人士周四对路透表示,俄罗斯与中国将就有争议的石油债务举行新的谈判,因俄罗斯努力希望保住与中国之间利润丰厚的天然气供应合同.
Transneft与该国最大的原油生产企业Rosneft(ROSN.MM)在1月开始通过东西伯利亚-太平洋(ESPO)一期管线向中国输送石油,此前其获得了中国提供的250亿美元贷款.
但中俄一直围绕收费问题争论不休,尽管Transneft在5月曾表示,中国石油天然气集团公司(CNPC)已经支付了部分欠款.
Transneft消息人士表示,新的谈判将在9月12-15日进行.此前该公司称,可能将CNPC告上法庭.
消息人士还说,CNPC当前对Transneft的欠款为4,000万美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。