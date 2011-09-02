〔中港个股〕中国铝业拟发公募和私募中票,境内募资至多90亿元--IFR

路透9月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)计划通过发行公募和私募中票，在境内市场募集资金不超过90亿元人民币（14亿美元）。

是次发行的50亿元公募中票为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，定价日在9月8日。该期票据起息日9月9日，国开行[CHDB.UL]将任发行簿记管理人和主承销商，中国银行(3988.HK)(601988.SS)则任联席主承销商。中诚信给予本期票据和发行人主体同为AAA级信用评级。发行完成後，中铝已注册的公募中票发行额度将告罄。

与此同时，中铝将发行40亿元私募中票，由农业银行(601288.SS)(1288.HK)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)主承销。期限有可能为3年或5年，最快将于9月底启动。

在境外市场，中铝全资子公司中国铝业香港计划在海外发行不超过12亿美元的美元债券，期限不超过10年，募集资金将用于投资海外项目。是次发行计划仍待于中铝股东大会审议，惟目前尚不知股东大会何时召开。

(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)