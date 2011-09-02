〔路透基点〕柳州钢铁9,400万美元三年期境内贷款即将结案--RLPC

路透香港9月1日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导,广西柳州钢铁(集团)公司的9,400万美元三年期本地贷款即将完成.

韩国产业银行上海分行及渣打银行上海分行担任委托主办行.渣打银行为代理行.

国泰世华银行、华美银行、华南银行、台湾土地银行、大众银行、渣打银行深圳分行及上海商业银行为参与承贷行.

交通银行上海分行发出信用保证书.

是次贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码420个基点,承诺费为25个基点.

此案有18个月宽限期,每半年等额分期还款,共分四次偿清,令此案平均年限为2.25年.

款项用作营运资本,来偿还债务及购买原材料.

"贷款规模原定为1亿美元,但借款方催促我们在9,400万美元就结案,"一名消息人士表示.他还说可能在几天后举行签约仪式.

柳州钢铁8月10日为一系列融资活动从中国银行广西分行处得到了300亿元人民币的综合授信.柳州市市委书记陈刚8月31日表示,柳州钢铁在柳州市下一个五年计划中扮演重要角色,旨在令该公司成为华南地区的钢材精品基地.(完)