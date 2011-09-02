〔路透基点〕柳州钢铁9,400万美元三年期境内贷款即将结案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月1日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导,广西柳州钢铁(集团)公司的9,400万美元三年期本地贷款即将完成.
韩国产业银行上海分行及渣打银行上海分行担任委托主办行.渣打银行为代理行.
国泰世华银行、华美银行、华南银行、台湾土地银行、大众银行、渣打银行深圳分行及上海商业银行为参与承贷行.
交通银行上海分行发出信用保证书.
是次贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码420个基点,承诺费为25个基点.
此案有18个月宽限期,每半年等额分期还款,共分四次偿清,令此案平均年限为2.25年.
款项用作营运资本,来偿还债务及购买原材料.
"贷款规模原定为1亿美元,但借款方催促我们在9,400万美元就结案,"一名消息人士表示.他还说可能在几天后举行签约仪式.
柳州钢铁8月10日为一系列融资活动从中国银行广西分行处得到了300亿元人民币的综合授信.柳州市市委书记陈刚8月31日表示,柳州钢铁在柳州市下一个五年计划中扮演重要角色,旨在令该公司成为华南地区的钢材精品基地.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。