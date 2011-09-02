〔路透专访〕渣打银行预计2011年大宗商品交易收入较上年大增30%

路透新加坡9月1日电---渣打银行(STAN.L)(2888.HK)大宗商品销售全球主管Ashish Mittal周四称,该行预计2011年其大宗商品交易收入较上年增长30%,因为亚洲、非洲和中东客户需求强劲.

他对路透表示,该行亦准备扩大对煤炭、铁矿石、棕榈油和基本金属等大宗商品的实货交易.

"商品交易是本行的关键业务,"Mittal还补充道,该领域的客户过去两年已增长一倍.

"在过去几年里,商品交易业务持续每年平均增长30-40%,"他并称,该业务于2006年建立.

Mittal指出,渣打银行或将扩大其实货交易,在包括生产商与消费者在内的客户间起到桥梁作用.渣打向客户提供贵金属、基本金属、能源和农产品相关的对冲服务.

"我们在密切关注铁矿石、煤炭和棕榈油,也可能会考虑基本金属."

他称,渣打看多石油,只要全球经济不重陷衰退,预计布兰特原油未来12-24个月将升至每桶125-130美元,因为供应有限.

该行预计亚洲对贵金属市场的影响力将会增大,因印度和中国的需求日益增长,料将在长期内支撑金价.

"中期而言,金价料将出现大量上档走势,"该行金属研究主管Daniel Smith称,"主要推动因素之一是对经济前景的担忧.不过长期来看,我认为印度和中国需求上升的影响将更为明显."

他预计,金价未来3-6个月将介于每盎司1,710-1,999美元区间,之後会测试2,240美元.

渣打银行金属交易全球主管Jeremy East表示,中国有着巨大的潜力,预计将在未来几年取代印度,成为世界最大的黄金消费国.

East称,渣打银行准备进入中国的黄金租赁市场,但其拒绝透露相关细节.(完)