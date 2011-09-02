〔中欧关系〕中国难成欧洲救星,不会急于购买更多欧债--商务部前副部长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月2日电---中国商务部前副部长魏建国周四对路透表示,中国无法成为欧洲债务危机的救星,中方为防止投资亏损,不会急于进一步购买欧债.
"我们已经买不少了,如果再买而(欧债)价格马上下跌,那我们不就要亏了吗?"目前担任中国国际经济交流中心秘书长的魏建国说,"欧洲到底怎麽走,只能由其自己定,中国能做的很有限."
目前中国所持有欧元资产相当于全部3.2万亿美元外汇储备的四分之一.中国高官虽然反复表示对欧洲消除欧债危机抱有信心,但政府已经对欧元风险有所警惕.
法国总统萨科齐此前在北京会见中国国家主席胡锦涛後表示,尽管存在一定的担忧,但胡锦涛还是"明确地"表达了对欧元和欧洲经济的信心;中国领导人并表达了对欧元区债务危机的关切.[ID:nCN1924599]
中国国务院总理温家宝周四在官方杂志《求是》发表文章亦称,受美欧等国经济、社会等因素制约,主权债务问题在短期内很难缓解,这将明显拖累世界经济复苏进程.[ID:nCN1937855]
魏建国并表示,目前浙江、广东、江苏和福建等地的中小出口企业都面临很大压力,"现在大部分在手上的订单都是短期订单而不是长期订单,这表明未来充满不确定性."
中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均止跌微升,经济硬着陆忧虑纾缓,但新出口订单指数降幅较大凸显了出口面临的挑战.[ID:nCN1938387]
魏建国还说,中欧间的长期贸易关系会保持旺盛,中国消费者也会更多购买欧洲的商品.(完)
--发稿 周昕; 撰写 李然; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。