〔中欧关系〕中国难成欧洲救星,不会急于购买更多欧债--商务部前副部长

路透北京9月2日电---中国商务部前副部长魏建国周四对路透表示,中国无法成为欧洲债务危机的救星,中方为防止投资亏损,不会急于进一步购买欧债.

"我们已经买不少了,如果再买而(欧债)价格马上下跌,那我们不就要亏了吗?"目前担任中国国际经济交流中心秘书长的魏建国说,"欧洲到底怎麽走,只能由其自己定,中国能做的很有限."

目前中国所持有欧元资产相当于全部3.2万亿美元外汇储备的四分之一.中国高官虽然反复表示对欧洲消除欧债危机抱有信心,但政府已经对欧元风险有所警惕.

法国总统萨科齐此前在北京会见中国国家主席胡锦涛後表示,尽管存在一定的担忧,但胡锦涛还是"明确地"表达了对欧元和欧洲经济的信心;中国领导人并表达了对欧元区债务危机的关切.[ID:nCN1924599]

中国国务院总理温家宝周四在官方杂志《求是》发表文章亦称,受美欧等国经济、社会等因素制约,主权债务问题在短期内很难缓解,这将明显拖累世界经济复苏进程.[ID:nCN1937855]

魏建国并表示,目前浙江、广东、江苏和福建等地的中小出口企业都面临很大压力,"现在大部分在手上的订单都是短期订单而不是长期订单,这表明未来充满不确定性."

中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均止跌微升,经济硬着陆忧虑纾缓,但新出口订单指数降幅较大凸显了出口面临的挑战.[ID:nCN1938387]

魏建国还说,中欧间的长期贸易关系会保持旺盛,中国消费者也会更多购买欧洲的商品.(完)