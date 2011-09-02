版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 10:08 BJT

〔金属期市〕LME期铜持稳,市场关注美国非农就业数据

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海9月2日电---伦敦金属交易所(LME)期铜价格周五在亚洲交易时段大体持平,投资者在美国非农就业数据公布前持谨慎态度.昨日期铜收低,终结连续六天的涨势.

美国8月制造业意外扩张,上周美国初请失业金人数亦减少,降低衰退担忧,提振铜价;不过对欧洲经济的担忧料拖累人气.[ID:nCN1940205]

0114GMT时,LME三个月期铜CMCU3小幅上涨0.1%,至每吨9,160美元,昨日下跌1.4%.本周期铜有望录得约1%的涨幅,上周亦上涨.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐