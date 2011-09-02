《即时观点》安住淳出任日本财务大臣

路透东京9月2日电---日本政府官房长官周五表示,民主党前国会对策委员长安住淳将担任财务大臣.

安住淳将主导日本的汇率及财政政策.作为世界第三大经济体,日本正面临日圆大幅升值,以及公共债务达其5兆美元经济规模两倍的艰难景况.

以下是分析师评论摘要:

PINEBRIDGE INVESTMENTS固定收益投资管理主管TADASHI MATSUKAWA:

安住淳没有什麽强有力的经济政策观点.他是来自受地震冲击的日本东北部地区,因此这可能对重建工作有正面影响.

他曾负责与反对党进行谈判,我认为任命他的原因就在于他的谈判技巧.他会听取其他人的意见,而不是一味将自己的想法强加于人.

看起来野田佳彦正任命一些善于谈判的人,可能这是考虑到与反对党的关系.

但无论如何,任命安住淳对公债市场既没有正面也没有负面影响.

瑞信证券全球外汇研究主管深谷幸司:

我不认识这个人,现在刚刚开始研究.目前为止还没找到关于他财政立场的声明.

一方面,任命一个相对陌生的人选带来的问题远多于答案,并加剧不确定感,但另一方面,野田佳彦掌控大局的情况下,我想象不到财政政策会有什麽大变化.

我认为日本干预日圆的政策不会发生重大变动,但也有一点不确定性,因为我们不清楚他(安住淳)的个人立场,所以真的很难做出评论.