〔路透基点〕开元旅业集团敲定2亿元人民币364天期贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月1日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导,开元旅业集团于7月31日签下一笔2亿元人民币的364天期贷款.
中信银行为承贷行.上海银行为经理行.
台州开元名都置业有限公司为担保人.
中信银行承诺1.7亿元人民币,上海银行负责馀下的0.3亿元人民币.
贷款利率为中国人民银行利率的105%.消息人士称,参贷费为131.2万元人民币.
款项用作营运资本.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。