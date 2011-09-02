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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 12:02 BJT

〔路透基点〕开元旅业集团敲定2亿元人民币364天期贷款--RLPC

路透香港9月1日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导,开元旅业集团于7月31日签下一笔2亿元人民币的364天期贷款.

中信银行为承贷行.上海银行为经理行.

台州开元名都置业有限公司为担保人.

中信银行承诺1.7亿元人民币,上海银行负责馀下的0.3亿元人民币.

贷款利率为中国人民银行利率的105%.消息人士称,参贷费为131.2万元人民币.

款项用作营运资本.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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