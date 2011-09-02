〔中国新股〕长城汽车今启招至多3.04亿A股,网上申购日为9月19日

路透北京9月2日电---八年前已在香港上市的长城汽车(2333.HK)今日踏上回归之旅,启动至多3.04亿A股的招股事宜.公司周五发布招股说明书称,本次A股发行网上申购日为9月19日,网下申购自9月16日起.

刊登于上海证券交易所网站上的公告还显示,本次拟发行总量中,网下发行数量不超过6,000千万股,占19.72%;网上发行数量不超过2.44亿股,占80.28%.

公司股票代码"601633".中国证监会发审委8月初审核通过长城汽车的A股发行申请,募资投向发动机、变速器、车桥等项目建设.

公告显示,公司计划用4.1亿元用作年产10万台柴油发动机项目,5.7亿元用作年产30万台发动机项目,以及5.7亿元用作汽车车桥及制动器项目等,总投资额约31.7亿元.

若本次发行A股实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量,不足部分由发行人通过自筹方式解决;反之,超出部分将用于补充流动资金.

长城汽车是国内主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商.2010年,公司SUV销量为13.7万辆,市场占有率为11.3%,重新问鼎SUV销量第一位.

长城汽车A股发行後,将在上海证券交易所上市.北京时间9:07,长城汽车报11.36港元,过去一个月累计跌近4.8%.(完)

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