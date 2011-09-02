〔中国新债〕农发行下周四将招标发行至多150亿元固息债,期限五年

路透上海9月2日电---中国农业发展银行周五公告称,将于下周四(8日)在银行间债市招标发行不超过150亿元人民币固息金融债,期限五年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行今年第15期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.

该期债首场投标时间为9月8日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为9月15日,9月9日-15日为分销期,9月21日上市.(完)

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