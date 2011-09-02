〔中国新债〕农发行下周四将招标发行至多150亿元固息债,期限五年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月2日电---中国农业发展银行周五公告称,将于下周四(8日)在银行间债市招标发行不超过150亿元人民币固息金融债,期限五年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行今年第15期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.
该期债首场投标时间为9月8日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为9月15日,9月9日-15日为分销期,9月21日上市.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。