〔中国证券〕8月企业IPO数量及融资额同比均下滑,海外上市降至冰点--清科

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月2日电---市场咨询机构清科研究中心最新数据显示,中国8月共27家企业境内外市场首次公开发行(IPO),合计融资42.42亿美元,上市个数和融资额分别同比下滑22.9%和46.4%.期内,企业上市集中于境内,海外IPO降至冰点.
与7月份相比,中国企业上市数量环比下降10.0%,但由于8月份上市的企业中传统行业占比较多以及发行市盈率的回升,使得企业的平均融资额较高,所以相较7月份,融资总额环比上升12.3%;8月平均每家企业融资1.63亿美元.
报告并指出,中国8月企业IPO集中于境内,海外IPO降至冰点.期内,共有25家企业在境内市场IPO,占比92.6%,合计融资40.68亿美元,平均每家企业融资1.62亿美元.
"境外方面,利空消息不断...作为传统海外上市主战场的香港市场8月IPO个数为零,多种因素使得8月只有2家中国企业在海外IPO,月度IPO个数降至去年以来的低点."清科称.
此外,报告并指出,8月上市的中国企业中,有VC/PE支持的企业共有16家,占比59.3%,合计融资33.47亿美元,占比78.9%.上述VC/PE支持的企业IPO,共创造47笔IPO退出,涉及42家VC/PE机构,平均账面回报率4.92倍.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。