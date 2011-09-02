〔美国金融〕联邦住房金融局拟就抵押证券问题起诉多家大型银行--报载

路透华盛顿9月1日电---纽约时报周四报导,监督美国抵押借款市场的美国联邦住房金融局(FHFA)正准备向"超过12家"大型银行提起诉讼,控告其在房地产泡沫时期对打包和出售的抵押贷款的质量做了错误的阐述.