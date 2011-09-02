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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 10:48 BJT

〔美国金融〕联邦住房金融局拟就抵押证券问题起诉多家大型银行--报载

路透华盛顿9月1日电---纽约时报周四报导,监督美国抵押借款市场的美国联邦住房金融局(FHFA)正准备向"超过12家"大型银行提起诉讼,控告其在房地产泡沫时期对打包和出售的抵押贷款的质量做了错误的阐述.

该报援引三位匿名知情人士的话称,FHFA起诉的对象料将包括美国银行、摩根大通、高盛和德意志银行.

上述诉讼源于FHFA去年对有关银行发出的传唤.(完)

--编译 丁琦;审校 吴云凌

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