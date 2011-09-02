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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 10:35 BJT

《外汇动态》亚洲主权投资者少量买盘提振欧元--交易商

0220GMT---欧元/美元EUR=连跌三天後,在亚洲早盘交易时段受到少量买盘支撑,传言买盘来自亚洲主权投资者,使欧元/美元小幅升至1.4278美元.

东京的交易商称,存在一些双重触碰失效期权的保护性欧元买盘,传言该期权是一大型亚洲主权投资者在1.42和1.46美元处设置.该期权料于9月17日到期.

市场也有传言称,1.4320美元下方有些卖兴.55日移动平均线切入位1.4318则存有阻力.(完)

--编译 李富强;审校 龚芳

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