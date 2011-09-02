《美国金融分析》大量公债将到期,美国政府需延长公债平均期限

* 美国70%的公债将在五年内到期

* 美元的储备货币地位在下降

* 财政部面临延长债务期限的挑战

路透纽约9月1日电---对美国公债无止境的避险买需,掩盖了一个非常严重的潜在财政问题:美国需要延长公债的期限.

在所有主要国家中,美国的公债到期时间分布最不均衡.超过70%的美国公债将在五年内到期,而经济合作暨发展组织(OECD)34个成员国的这一比例平均为49%.

所以美国极易受到投资者人气改变的冲击,美国的债务规模四年内几乎已经翻番.

可流通的美国公债已增至逾9万亿(兆)美元,而在2007年末政府增加支出救援金融企业之前为5万亿美元.

若人气骤然发生变化,可能使美国债券的再融资成本飙升,进而可能侵蚀政府预算,以及偿付长期债务的能力.

最糟糕的情形可能是,美国完全没有能力进行再融资.

"纵观财政史,像我们现在这样用短债为长债融资的做法,从来没有取得过很好的结果,"Fifth Third Asset Management的固定收益主管Mitch Stapley称.

财政部已在延长债务平均期限.不过,由于较长期债券比例较低,而长期债务金额庞大,所以仍须努力.

尽管对美国债务状况的最糟糕假设有些并不太可能发生,但标准普尔调降美国评级提醒人们,昔日对美国坚定不移的信心也会动摇.

评级遭降是在美国政界就上调举债上限问题进行激烈角力後发生的,这场政治角力使外界担心该国解决根本问题的能力.

**美元的储备货币地位下降**

得益于外国央行、基金及其他投资者的投资,美国公债市场成为全球规模最大、流动性最佳的市场之一.

这帮助推动10年期美债收益率(殖利率)降至接近2%,成为全球利率最低的公债之一.

但无法保证美债买需会持续下去.美国公债需求与美元的储备货币地位密切相关,而美元的地位正在下滑.

美国财政部借款顾问委员会(Borrowing Advisory Committee)已对美元的储备货币地位提出警告.

"储备货币的地位应以强劲基本面为基础,而非'矮子里拔高个'.目前暂时没有其它合适的货币可取代美元,这种优势是空洞的,或许预兆美元的衰运将到来,"该委员会在递交财政部的8月报告中称.

持有逾1万亿美元美债的中国已表示,希望降低对美元的依赖.

美国已成功将债务平均期限从2009年的不足50个月,延长至62个月.这项工作仍需继续下去.

"我们需要开始从问题已经存在的角度,来考虑债务期限问题,"Janus Funds的固定收益策略主管Colleen Denzler称.

如今的美国债务重负与以往不同,以前的处理思路是"债务在某个时点将可能还清".

因为目前利率处于历史低位,所以现在是延长债务期限的好时机.但要想在延长债务期限的同时,还确保吸引众多投资者的券种的流动性和可靠性不打折扣,对美国政府来说是个挑战.

**20年期券,还是50年期券?**

"财政部的战斗口号通常有规律可循,"加拿大皇家银行资本市场的首席美国利率策略师Michael Cloherty称.

在不扰乱市场机制的情况下延长债务期限可能比较复杂.

为满足养老基金的资产负债配置需求,一些人士呼吁政府发行50年期甚至100年期公债.

不过相比短期和中期券种,这些债券能吸引到多少需求是个问题.

"美国未来30年的前景,比未来10年难预料的多,所以投资者将要求更高的风险溢价,"Denzler称.

10年期和30年期公债利差目前为137个基点,显示投资者对较长期债券更不放心.2007年中期时这档利差不足20个基点,如今距离2010年11月所创峰值160基点相差不到30个基点.

Denzler称,若利差继续扩大,政府可能考虑发行20年期等其它期限的券种,而不是超长期券种.

"这可能成为发行20年期券的一个动力,因为部分买家可能对美国未来20年的前景更有信心,对30年後的信心则没那麽强,"她称.(完)