〔中国新债〕江苏银行下周三起将发行30亿元固息次级债,期限15年

路透上海9月2日电---中国江苏银行股份有限公司周五称,将于下周三(7日)在银行间债市簿记建档发行30亿元人民币固息次级债,期限15年,在第10年末附发行人赎回权.

刊登在中国债券信息网的公告显示,债券所募资金将用于充实发行人附属资本,提高资本充足率.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期次级债券信用等级为AA.

该期债发行首日为9月7日,发行期限为9月7日至9月9日,起息日和缴款日均为9月9日.南京银行和中信证券(600030.SS)为联席主承销商.

中国银行业正纷纷推出次级债发行计划,以提高资本充足率满足监管要求.广发银行将于下周二起发行至多20亿元固息次级债,期限10年.此前工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)分别发行了380亿元、500亿元和320亿元次级债.(完)

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