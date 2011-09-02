〔中国汇市〕人民币兑美元早盘小跌,美就业数据公布前市场情绪谨慎

* 人民币兑美元早盘小幅下跌

* 因欧洲数据疲软支撑隔夜海外美元走强

* 但在美国非农就业报告出炉前,市场多持谨慎情绪

路透上海9月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘即期汇价小幅下跌,因欧洲数据疲软支撑隔夜海外美元走强.但在美国非农就业报告出炉前,市场人士多谨慎观望,汇价日内波动料有限.

交易员表示,若美国就业数据低于预期,将增强市场对于美联储出台第三轮量化宽松举措(QE3)的臆测,美元走势也将因此承压;若数据优于预期,也仅是短期内把市场焦点从美联储身上移开,但不能完全打消投资者对美国出台新经济刺激措施的预期.

北京时间10:41,人民币兑美元即期报6.3838元,上日收报6.3813元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3896元,上日中间价为6.3859元.

"持美元中期走弱观点的人还是要多一些,因为不管这次的(美国就业)数据好坏与否,都不可能完全打消市场的顾虑."恒生银行(中国)交易员田晓鸣说.

他表示,目前看来人民币兑美元即期汇价在6.38附近的压力仍然存在,後市能否有所突破,还有待中国央行及国际美元表现指引.

美国非农就业报告定于1230GMT出炉,料将显示8月美国非农就业岗位增加7.5万个,但市场有传闻称数据可能要远低于预期.

美联储主席贝南克上周五表示,美联储已下调了对未来几个季度的成长预期,且美联储9月会议将从一天增至两日,以考虑提供进一步货币刺激的工具和其他问题.

东京汇市欧元周五在亚洲交易时段站稳脚步,隔夜交易时受到疲弱欧元区数据的打击,不过市场焦点转向备受关注的美国非农就业数据.不过交易商预计,欧元在未来数日或趋于下滑,因外界愈发担忧欧元区经济成长前景,以及欧洲央行在下周政策会议上软化强硬立场的可能性.[FRX/CN]

北京时间10:42,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2800/40,上日尾盘为6.2760元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3540/60元,上日尾盘报6.3540元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)