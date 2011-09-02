〔日本债市〕公债价格微升,围绕美国经济衰退的忧虑挥之不去

路透东京9月2日电---日本政府公债价格周五呈持稳至微幅上扬,此前出炉的数据未能驱散对美国经济衰退的忧虑,但美国长周末假期前的多头仓位平仓则限制了涨幅.

10年期日本公债期货2JGBv1升0.13点至142.26,延续自三周低点反弹的走势.受投资人为10年期公债标售设下对冲卖单影响,日债期货周四触及142.04的三周低位.