〔日本债市〕公债价格微升,围绕美国经济衰退的忧虑挥之不去

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月2日电---日本政府公债价格周五呈持稳至微幅上扬,此前出炉的数据未能驱散对美国经济衰退的忧虑,但美国长周末假期前的多头仓位平仓则限制了涨幅.
10年期日本公债期货2JGBv1升0.13点至142.26,延续自三周低点反弹的走势.受投资人为10年期公债标售设下对冲卖单影响,日债期货周四触及142.04的三周低位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。