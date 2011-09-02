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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 11:09 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元走势暂歇,兑欧元守住涨幅

路透惠灵顿/悉尼9月2日电---澳元和新西兰元兑美元周五走势暂歇,兑走势震荡的欧元守住涨幅,不过在关键的美国就业数据公布前,市场人气依然脆弱.

澳元兑美元AUD=D4在1.0707美元附近整固,纽约尾盘报1.0745美元,在海外交易时段一度升至一个月高位1.0765美元.

交易商称,澳元阻力位在1.0740美元附近,据传在触及1.0800美元处的选择权障碍前,有非常不错的卖兴.支撑位在1.0600美元.

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