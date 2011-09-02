〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元走势暂歇,兑欧元守住涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月2日电---澳元和新西兰元兑美元周五走势暂歇,兑走势震荡的欧元守住涨幅,不过在关键的美国就业数据公布前,市场人气依然脆弱.
澳元兑美元AUD=D4在1.0707美元附近整固,纽约尾盘报1.0745美元,在海外交易时段一度升至一个月高位1.0765美元.
交易商称,澳元阻力位在1.0740美元附近,据传在触及1.0800美元处的选择权障碍前,有非常不错的卖兴.支撑位在1.0600美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。