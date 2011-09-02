〔中国企业〕中国富豪称冰岛购地计划着眼长远收益,无关国家战略

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月2日电---中国民营地产企业--北京中坤投资集团有限公司董事长黄怒波周五称,其冰岛购地开发计划着眼于长远收益,旨在打造度假旅游项目,无关国家政治战略.
鉴于冰岛所处的战略位置,黄怒波提出的该项计划近日引发了冰岛的安全疑虑.分析人士称,因冰岛是位于欧美大陆之间的大西洋岛国,且邻近多国竞相提出资源诉求的北极地区,战略位置重要,因此不能忽略黄怒波购地交易可能产生的安全疑虑.[ID:nCN1934165]
按照计划,中坤集团拟投资2亿美元在冰岛开发旅游项目,目前已与冰岛私人业主达成初步协议,购买一块300平方公里未开发土地,但该交易仍待冰岛及中国双方政府批准.
"冰岛这个投资对中坤来说肯定是长期的,"黄怒波在发布会上称,"我认为悲观来讲10-20年可能没有盈利,...乐观来讲,5-10年内收入达到平衡,"
黄怒波强调,此举并非为国家战略服务,而只是一个中国私营老板想打造世界一流的度假品牌.
若该项目获批,黄怒波表示,中坤一期计划建设面积2万平方米的酒店及度假设施,包括高尔夫球场、小型飞机场、跑马场等.
他并表示,项目前期投资资金来源于中坤自有资金,没有引入战略合作夥伴的计划,而公司持有的商业物业可为後期资金提供保障.
总部位于北京的中坤集团成立于1995年,目前旗下共有两大核心业务板块--地产业和度假产业.截止2010年底,集团总资产逾200亿元人民币.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。