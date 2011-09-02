〔中国企业〕中国富豪称冰岛购地计划着眼长远收益,无关国家战略

路透北京9月2日电---中国民营地产企业--北京中坤投资集团有限公司董事长黄怒波周五称,其冰岛购地开发计划着眼于长远收益,旨在打造度假旅游项目,无关国家政治战略.

鉴于冰岛所处的战略位置,黄怒波提出的该项计划近日引发了冰岛的安全疑虑.分析人士称,因冰岛是位于欧美大陆之间的大西洋岛国,且邻近多国竞相提出资源诉求的北极地区,战略位置重要,因此不能忽略黄怒波购地交易可能产生的安全疑虑.[ID:nCN1934165]

按照计划,中坤集团拟投资2亿美元在冰岛开发旅游项目,目前已与冰岛私人业主达成初步协议,购买一块300平方公里未开发土地,但该交易仍待冰岛及中国双方政府批准.

"冰岛这个投资对中坤来说肯定是长期的,"黄怒波在发布会上称,"我认为悲观来讲10-20年可能没有盈利,...乐观来讲,5-10年内收入达到平衡,"

黄怒波强调,此举并非为国家战略服务,而只是一个中国私营老板想打造世界一流的度假品牌.

若该项目获批,黄怒波表示,中坤一期计划建设面积2万平方米的酒店及度假设施,包括高尔夫球场、小型飞机场、跑马场等.

他并表示,项目前期投资资金来源于中坤自有资金,没有引入战略合作夥伴的计划,而公司持有的商业物业可为後期资金提供保障.

总部位于北京的中坤集团成立于1995年,目前旗下共有两大核心业务板块--地产业和度假产业.截止2010年底,集团总资产逾200亿元人民币.(完)