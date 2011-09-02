〔中国金融〕银行对小企业融资支持好于可比国家--央行副行长

路透北京9月2日电---持续紧缩的货币政策让不少中小企业大喊遭遇融资寒冬,然中国央行副行长杜金富周五称, 银行对小企业的融资总体支持好于可比国家水平.

杜金富接受人民网专访时称,近期央行研究局的调研报告基本结论显示:当前中国中小企业融资总体情况继续得到改善,截至今年6月末,小企业贷款馀额9.7万亿元人民币,同比增长25.9%,比各项贷款平均增幅高9个百分点.

"从全部贷款的增量占比看,上半年小企业占比达到35.2%,比例是新高…如果从企业签发的银行承兑汇票的发生额来看，小企业占比达到35%,高于平均水平20个百分点."杜金富表示.

他亦认为,根据国际金融公司(IFC)2010年9月份发布的报告,到2009年底,新兴经济体正式注册登记的中小企业中,从正规金融机构获得的融资的比例仅占45%-55%,如果加上未注册登记的小、微企业,这一比例仅为10%-15%.而中国中小企业征信系统数据显示这两个数据分别是70%和18%.

杜金富续表示,央行正在协助建立中小企业信用档案,为商业银行提供信息查询服务,并可向地方政府提供谘询,更好解决中小企业融资难的问题.

中国银监会今年亦出台十项措施促商业银行给中小企业贷款,如对小企业不良贷款比率实行差异化考核等.去年规定商业银行小企业贷款应"两个不低于"(增速不低于全部贷款增速、增量不低于上年).[ID:nCN1851439](完)