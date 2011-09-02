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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 11:53 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币全线温和上扬,受空头回补带动

IFR悉尼9月2日电---美元兑日圆以外亚洲货币全线温和上扬,因亚洲股市在今晚美国公布非农就业数据前走软.亚股走跌到底是因为市场等待非农就业数据,还是周末前平仓操作,并不重要.

有人表示,目前对美国非农就业数据的预期如此之低,因此如果数据出乎意料的话,那一定会是意外强劲.

近期美元兑日圆以外亚洲货币创下的低位没有被突破,但如果在今晚非农就业数据公布後,汇率亦未大幅波动的话,常在周末出现的一些评论文章可能会令美元兑日圆以外亚洲货币试探下档水准.(完)

--编译 白云; 审校 艾茂林

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