《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币全线温和上扬,受空头回补带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼9月2日电---美元兑日圆以外亚洲货币全线温和上扬,因亚洲股市在今晚美国公布非农就业数据前走软.亚股走跌到底是因为市场等待非农就业数据,还是周末前平仓操作,并不重要.
有人表示,目前对美国非农就业数据的预期如此之低,因此如果数据出乎意料的话,那一定会是意外强劲.
近期美元兑日圆以外亚洲货币创下的低位没有被突破,但如果在今晚非农就业数据公布後,汇率亦未大幅波动的话,常在周末出现的一些评论文章可能会令美元兑日圆以外亚洲货币试探下档水准.(完)
--编译 白云; 审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。