外部世界解冻巨资,助利比亚重建

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎9月1日电---世界多国领导人周四同意解冻一百多亿美元资产，帮助利比亚临时领导人进行战後重建及恢复关键性公共服务。

利比亚反抗力量上周攻下的黎波里并赶走了卡扎菲，利比亚临时领导人在此後发表的首次对外讲话中，对西方国家的军事帮助表示感谢，并呼吁利比亚人民保证和平过渡。

法国、英国及其他国家周四与利比亚国家过渡委员会举行会谈。各国表示如果需要，将继续提供军事支持，但称当前应聚焦重建问题。

法国总统萨科齐在新闻发布会上说：“我们承诺解冻利比亚以往资金，为利比亚未来发展提供资金支持。”

他表示，现将解冻总计150亿美元资产，其中包括联合国制裁委员会此前批准在美国和英国解冻的30亿美元，以及在法国冻结的15亿欧元（21.6亿美元）。

此外，意大利将解冻26亿欧元，德国将解冻10亿欧元，荷兰也将解冻7亿欧元资产。

利比亚临时委员会主席贾利勒对大约60个国家与国际机构的代表表示，利比亚不会让世界失望。

他说道：“世界看好利比亚，利比亚人拿出自己的勇气，让梦想成真。”（完）