更正:《全球市场》亚洲股市下滑而瑞郎微升,关注美国非农就业报告

(更正:因英文原文有误,内文第七段巴黎银行报告中所说数据应为"非农就业数据",非"ISM数据")

* 若美国非农就业报告表现强劲或引发更多卖盘

* MSCI日本以外亚太股指录得自3月来的最佳单周表现

* 欧元进一步疲弱,因外界忧虑欧洲央行或放宽政策

路透香港9月2日电---亚洲股市周五下滑,不过仍有望录得约4%的稳固单周涨幅;瑞郎微升,因市场人士在美国关键的非农就业报告公布前锁定获利.

交投清淡,投资者大多在美国非农就业报告公布前离场观望,这将是在美国联邦储备理事会(美联储,FED)召开两日会议前这段时间出炉的唯一的就业数据.部分市场人士预计,美联储会在该两日会议中出台某种形式的宽松政策.

本周一波强劲的空头回补提振多数股指脱离8月低位,不过成交量非常低,表明人气依旧脆弱,而且仍易遭遇卖压.

同时,美国股指期货ESc1在亚洲交易时段短暂扩大跌幅,澳元微幅走软,此前纽约时报报导称,监督美国抵押借款市场的美国联邦住房金融局(FHFA)正准备对"超过12家"大型银行提起诉讼.

美国8月非农就业岗位预计增加75,000个,不过市场传闻该数字会较之低得多.报告定于1230GMT时公布.

周四公布的美国供应管理协会(ISM)8月制造业指数中的就业分项指数下滑,令市场愈发担心8月美国就业成长将不如预期.ISM制造业指数仅略高于枯荣分水岭50.

巴黎银行策略师在研究报告中表示,不过优于预期的非农就业数据可能导致市场出现避险反应,因为这被解读为美联储在本月的政策会议将因此较不可能推出新一轮宽松举措.

在美联储主席贝南克表示美联储本月将开会两天后,有关更多刺激举措的预期便升高,即使贝南克在上个月的一场演说中已避免提到任何新一轮的刺激举措.

日经指数.N225周五在连涨六日後下跌1.5%,澳股亦跌1.5%.

"主要的关注焦点为全球经济疑虑,最近成交量一直偏低.在这种时候,买入卖出都可能有风险,这才使得股市陷于最近的区间,"瑞穗证券资深分析师Yutaka Miura说.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS下跌1.0%,此前本周涨幅已逾5%,不过该指数仍有望录得3月以来最佳单周表现.

该指数今年迄今仍下跌近9%,主要因为8月大跌.

**欧元疲软**

汇市方面,瑞郎CHF=继续获投资人青睐.从美国到中国均出现制造业产出放缓,促使投资人削减风险资产部位.

美元/瑞郎CHF=下跌至0.7935瑞郎,远离本周初见到的约0.8239高位.

欧元徘徊在周四所及约1.4224美元的三周低点附近,因西班牙债券标售需求平平,且欧元区采购经理人指数(PMI)疲弱,提醒了投资人欧元区的问题远未结束.

交易商预计欧元未来几日将趋向下行,因欧元区增长前景疑虑升高,且欧洲央行可能在下周的政策会议软化其强硬立场.

现货金XAU=持稳于每盎司1,825美元左右,在非农就业数据公布前投资人不愿建仓.

油价CLc1小跌至89美元下方,受广泛经济疑虑打压,尽管风暴将至导致供应削减的疑虑仍支撑价格.(完)