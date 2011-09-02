《日本政经焦点》资历较浅的安住淳出任财相,意味首相欲掌政策话语权

* 首相野田佳彦的选择表明,他将掌握财政问题的控制权

* 野田必须应对震後重建考验,并遏制巨额债务

路透东京9月2日电---日本新首相野田佳彦周五选择了现年49岁、资历较浅的国会议员安住淳出任财务大臣,这意味着财政立场保守的野田将掌握关键经济政策的控制权.

野田佳彦在本周被选为日本五年来第六位首相,他在最初选择财相人选时曾排除安住淳.安住淳曾担任日本民主党国会对策委员长.

野田佳彦的新政府面临着一系列挑战:在结束核危机的同时,需制定出新的能源政策、重建日本遭遇海啸破坏的东北部地区、找到资金来源来因应重建开支,以及日本老龄化社会中的巨额社会福利支出.

"野田的大本营就是财务省,"摩根大通驻东京的股市研究主管Jesper Koll称,"如果他想从中施加影响,那麽没有哪位政客会想担任财相,因为财政、预算和税收政策都将由野田首相所主导."他在内阁官房长官藤村修正式宣布内阁名单前表示.