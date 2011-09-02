《外汇动态》澳元和新西兰元下跌,报导称美国当局起诉超过12家大型银行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0329GMT--风险敏感的澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4扩大跌幅,此前纽约时报报导称,监督美国抵押借款市场的美国联邦住房金融局(FHFA)正准备向"超过12家"大型银行提起诉讼,控告其在房地产泡沫时期对打包和出售的抵押贷款的质量做了错误的阐述[ID:nCN1940991],该报导一经披露,投机客削减仓位,而且美国标普股指期货SPc1进一步下滑,跌落0.6%.
纽约时报发布上述报导前,高盛(GS.N)股价在隔夜市场上大幅下挫,因为之前该公司与美国联邦储备理事会(美联储,FED)和纽约州银行业监管当局就错误的止赎案达成协议[ID:nCT0394568],令市场担心该公司仍没有摆脱困境.
美元指数.DXY触及74.55附近的盘中高位,升向昨日所及两周高位74.71.
东京一家银行的交易商称,"澳元可能会一路跌至1.0600附近的支撑位,这也是一周来涨势的出发点.如果澳元跌穿该水准,可能会进一步下跌."
澳元最新报1.0696美元,下跌0.3%,新西兰元亦下滑0.3%至0.8500.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。