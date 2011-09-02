《外汇动态》澳元和新西兰元下跌,报导称美国当局起诉超过12家大型银行

0329GMT--风险敏感的澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4扩大跌幅,此前纽约时报报导称,监督美国抵押借款市场的美国联邦住房金融局(FHFA)正准备向"超过12家"大型银行提起诉讼,控告其在房地产泡沫时期对打包和出售的抵押贷款的质量做了错误的阐述[ID:nCN1940991],该报导一经披露,投机客削减仓位,而且美国标普股指期货SPc1进一步下滑,跌落0.6%.

纽约时报发布上述报导前,高盛(GS.N)股价在隔夜市场上大幅下挫,因为之前该公司与美国联邦储备理事会(美联储,FED)和纽约州银行业监管当局就错误的止赎案达成协议[ID:nCT0394568],令市场担心该公司仍没有摆脱困境.

美元指数.DXY触及74.55附近的盘中高位,升向昨日所及两周高位74.71.

东京一家银行的交易商称,"澳元可能会一路跌至1.0600附近的支撑位,这也是一周来涨势的出发点.如果澳元跌穿该水准,可能会进一步下跌."

澳元最新报1.0696美元,下跌0.3%,新西兰元亦下滑0.3%至0.8500.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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