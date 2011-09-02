〔中国债市动态〕现券收益率窄幅盘整,机构谨慎观望资金面新动向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月1日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率窄幅盘整,仅五年国债等流动性较好的券种有些许暖意.交易员表示,今天基准七天质押式回购加权利率大跌,或说明下周一保证金准备金首批上缴无忧,些许买盘继续得以浮现.
"今天(质押式回购)七天大跌,14天略跌,说明5日(下周一)缴款没问题,"上海市一大型银行交易员称,"但整个市场环境还是不好,也就是五年期国债等比较活跃的券种,局部买盘力量强."
他进一步指出,短期内现券走势将由资金面主导;回溯历史数据显示,十一等长假期对当月流通中现金的影响在1,000到2,000亿元人民币之间;月内资金面情况其并不看好,机构谨慎观望资金面的新动向.
中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周五早盘仍走低,因大型银行此前为应对下周一(5日)准备金缴款准备较为充分,且市场流动性整体略显宽松.[CN/CN]
路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴.其中六大行首批上缴为9月5日.[ID:nCN1927391]
北京时间12:02时,银行间债市剩馀期限约9.80年的固息国债110015券最新双边报价CN110015=CFXM为4.08%/4.05%,上日尾盘报4.09%/4.05%;剩馀期限约4.77年的固息国债110014券最新双边报价CN110014=CFXM为3.97%/3.93%,上日尾盘报4.01%/3.96%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。