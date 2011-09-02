〔中国债市动态〕现券收益率窄幅盘整,机构谨慎观望资金面新动向

路透北京9月1日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率窄幅盘整,仅五年国债等流动性较好的券种有些许暖意.交易员表示,今天基准七天质押式回购加权利率大跌,或说明下周一保证金准备金首批上缴无忧,些许买盘继续得以浮现.

"今天(质押式回购)七天大跌,14天略跌,说明5日(下周一)缴款没问题,"上海市一大型银行交易员称,"但整个市场环境还是不好,也就是五年期国债等比较活跃的券种,局部买盘力量强."

他进一步指出,短期内现券走势将由资金面主导;回溯历史数据显示,十一等长假期对当月流通中现金的影响在1,000到2,000亿元人民币之间;月内资金面情况其并不看好,机构谨慎观望资金面的新动向.

中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周五早盘仍走低,因大型银行此前为应对下周一(5日)准备金缴款准备较为充分,且市场流动性整体略显宽松.[CN/CN]

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴.其中六大行首批上缴为9月5日.[ID:nCN1927391]

北京时间12:02时,银行间债市剩馀期限约9.80年的固息国债110015券最新双边报价CN110015=CFXM为4.08%/4.05%,上日尾盘报4.09%/4.05%;剩馀期限约4.77年的固息国债110014券最新双边报价CN110014=CFXM为3.97%/3.93%,上日尾盘报4.01%/3.96%.(完)