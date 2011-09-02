〔中国货币市场〕七天回购利率继续走跌,然本月整体资金面料难乐观(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京9月2日电---中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周五早盘仍走低,因大型银行此前为应对下周一(5日)准备金缴款准备较为充分,且市场流动性整体略显宽松.
但交易员同时表示,由于本月资金需求因素较多,如15日中小机构保证金缴准备金,可能有大盘股可转债发行,以及季末效应等,令9月整体资金面状况并不容乐观.
"此前大家备的资金比较多,可能觉得应对缴款差不多,该出(钱)就出点,就把七天回购利率给做下来了."北京一大行交易员称.
该交易员并表示,本次市场获得消息和保证金实缴准备金时间相对充裕,市场整体资金面又相对宽松,准备起来比较容易,而且这次仅涉及大行首批保证金缴准备金款,总金额不大.
路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为本月5日,中小机构首批上缴为本月15日.
华东一银行交易员还指出,尽管当前资金面略显宽松,但今日七天回购利率继续走跌,幅度还超过50个基点(bp),而能覆盖中小机构保证金缴纳准备金的14天回购交易利率亦在走跌,有点意外.本月资金需求应该比较大,不排除市场情绪有点过于乐观.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4880 3.4056 +8.24
七天CN7DRP=CFXS 4.1865 4.7539 -56.74
14天CN14DRP=CFXS 4.9582 5.0198 -6.16
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4820 3.4387 +4.33
七天CHICNY7D=CFXS 4.1724 4.7904 -61.80
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4917 3.4400 +5.17
七天CN7DRPFIX=CFXS 4.2010 4.7700 -56.90
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.9600 5.0500 -9.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.4808 3.4192 +6.16
七天SHICNYSWD= 4.2021 4.7658 -56.37
三个月SHICNY3MD= 5.5753 5.5774 -0.21
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--发稿 钟华; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。