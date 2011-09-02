〔东京汇市〕欧元回稳,关注美国非农就业报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 市场聚焦美国非农就业报告
* 若非农就业报告弱于预期,或将令美国出台QE3的希望升温,进而令美元承压
* 欧元前景依然疲弱,关注ECB下周会议
* 有关存在来自亚洲主权买家的买盘的传言支撑欧元
路透新加坡/悉尼9月2日电---欧元周五在亚洲交易时段站稳脚步,因传言称亚洲主权投资者正买入欧元以防守期权边界.欧元此前在海外市场受到疲弱欧元区数据的打击.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。