〔中国农业〕从气象条件看今年全国粮食产量有望实现"八连增"--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月2日电---今年秋粮能否丰收是关中国通胀走势.来自中国农业部、国家统计局、中国气象局等部门的近60名农业和气象专家预计,从气象条件看今年全国粮食产量有望实现"八连增".
新华社周五报导,在2011年农业气象灾害影响评估暨秋收作物与全年粮食总产量预报会商会上,专家们一致认为,今年春播以来,全国大部农区光热充足,虽总体降水偏少,但秋粮主要产区作物关键生长阶段降水及时,大部地区土壤墑情适宜.
"乾旱、暴雨洪涝、低温寡照、高温热害、台风等农业气象灾害影响范围小、时间短,气象条件总体上利于作物生长发育和产量形成,今年全国粮食产量有望实现八连增."会议称.
中国2010年全年粮食总产量达到5.46亿吨,比上年增长2.9%,实现连续七年增产.
中国总理温家宝周四在求是杂志发表关于当前的宏观经济形势和经济工作称,重申"稳物价"仍是宏观调控首要任务,要毫不放松农业和粮食生产.
温家宝指出,多年来的经验表明,要保持物价稳定,关键是要保持食品价格的稳定,最根本的是要保持粮食和农业生产的稳定发展.[ID:nCN1936365]
中国政府今年年初提出,要把通胀目标控制在4%以内.而1-7月CPI同比涨幅为5.5%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。