《外汇动态》若美元兑日圆跌破76,或引发进一步卖压

0448GMT---东京交易商表示,若备受关注的美国就业数据低于市场预期,激起美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽货币政策的预期,打压美元走低,挂在美元兑日圆JPY=纪录低位75.941日圆附近的停止单可能被触发,令美元进一步承压.

交易商表示,投机账户或伺机将美元径直推向75.50日圆,而该处挂有更多停止单.若果真如此,肯定将考验日本当局的决心,或促使当局干预汇市.

日本出口商在77.50日圆下方所挂卖单可能会遏制近期美元可能出现的涨势.美元兑日圆现报76.88日圆,几无变动.(完)

--编译 梁睿雪;审校 白云

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