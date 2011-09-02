〔亚洲金融〕蒙古正研究将人民币纳入外汇储备的可能性--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月2日电---中国日报周五报导,蒙古央行第一副总裁Bold Javkhlan表示,蒙古正在研究将人民币纳入外汇储备的可能性.
但Javkhlan说,人民币CNY=CFXS要成为主要的全球货币,还有很长的一段路要走,未来数年美元的主导地位不会动摇.
人民币尚不能自由兑换,但马来西亚、韩国、柬埔寨、白俄罗斯、俄罗斯和菲律宾等国已经将人民币作为其外汇储备的一部分.
中国正努力提高人民币在跨境贸易和投资中的使用,让人民币在国际上起到更大的作用.
中国人民银行与蒙古国中央银行2011年5月签署了金额为50亿元人民币的双边本币互换协议[ID:nCN1788895],这是中国自2008年底以来签署的第11个货币互换协议.(完)
--编译 杜明霞;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。