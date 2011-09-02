〔东京美债〕公债持坚,市场静候美国8月非农就业报告出炉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月2日电---美国公债周五在亚洲盘中持坚,因美国最新就业及制造业数据引发对8月非农就业报告的忧虑,并提振对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取进一步刺激措施的押注.
尽管制造业数据并不如预料般疲软,但市场人士表示,这对缓解有关美国经济落入衰退的忧虑帮助不大.
美国供应管理协会(ISM)周四公布,8月制造业指数微跌至50.6,7月为50.9.本月数据持稳在荣枯分水岭上方,此前预估为降至48.5.[ID:nEAPA10DL1]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。