〔东京美债〕公债持坚,市场静候美国8月非农就业报告出炉

路透东京9月2日电---美国公债周五在亚洲盘中持坚,因美国最新就业及制造业数据引发对8月非农就业报告的忧虑,并提振对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取进一步刺激措施的押注.

尽管制造业数据并不如预料般疲软,但市场人士表示,这对缓解有关美国经济落入衰退的忧虑帮助不大.

美国供应管理协会(ISM)周四公布,8月制造业指数微跌至50.6,7月为50.9.本月数据持稳在荣枯分水岭上方,此前预估为降至48.5.[ID:nEAPA10DL1]