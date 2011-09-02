〔路透基点〕台湾宝德能源完成90亿台币联贷案,利率上调--RLPC

路透香港9月2日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,台湾多晶矽厂商宝德能源科技的90亿台币七年期贷款案完成签署,11家银行参贷.

联贷低于原定规模94亿台币,贷款利率上调为较次级市场商业本票利率加码115个基点,原为加码100个基点.

委托主办行兼额度分配行为兆丰国际商业银行(20亿台币)、第一银行(15亿台币)及台新银行(15亿台币).

八家参贷行分别是:华南银行(7亿台币)、彰化银行(6亿台币)、台湾银行(5亿台币)、元大商业银行(5亿台币)、远东国际商业银行(5亿台币)、农业金库(5亿台币)、上海商业储蓄银行(4亿台币)和日盛国际商业银行(3亿台币).

以下是交易细节:

此案共分为A部分22.5亿台币以及B部分67.5亿台币.

以三个层次邀请银行参贷:

承贷15亿台币以上的银行可获含所有成本价码119.8个基点,以及23个基点的费用.

承贷10-14亿台币的银行可获含所有成本价码118.2个基点,以及15个基点的费用.

承贷5-9亿台币的银行可获含所有成本价码117.1个基点,以及10个基点的费用.

两部分都有两年半宽限期,每半年等额分期还款,共分10次偿清,平均年限为4.75年.

财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,债务比率最高1.5倍,利息覆盖比率比率最低1.2倍,及有形净值最低60亿台币.

资金用于建设新厂,新厂将用作贷款担保.

宝德能源科技的主要投资者包括中美矽晶制品及华新丽华.

中美矽晶在2008年12月获得一笔25亿台币五年期贷款,含全部费用的价码为65.58-70.19个基点,较90天期商业本票次级市场利率加码62.5个基点.

华新丽华上次在市场融资是2008年10月,取得一笔60亿台币五年期贷款,含全部费用的最高价码为71.67个基点,较商业本票次级市场利率加码65个基点.(完)