〔欧洲经济〕欧央行总裁特里谢称,意大利必须实现削减赤字目标

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透罗马9月2日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢指出,意大利必须进行结构性改革,并信守上月作出的削减赤字和提升经济灵活性的承诺.
在意大利商业日报Il Sole 24 Ore周五刊登对的专访中,特里谢提到,意大利总理贝鲁斯柯尼8月5日承诺到2013年达到预算平衡时所宣布的措施是"极为重要的".
"因此改善公共财政的目标得到完全确认和实施,是必不可少的."他并称.
特里谢没有对意大利议会目前审议的455亿欧元撙节方案直接发表评论,但表示,意大利有必要采取措施来充分挖掘中长期发展潜力.
他还重申一贯的观点,敦促欧元区各国政府克服经济中的薄弱环节,加强相互监督并强化政府治理.
当问及发行欧洲共同债券以提振欧洲公共财政信心的可能性时,特里谢表示,欧洲金融稳定机构(EFSF)已发行了欧洲担保的债券.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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