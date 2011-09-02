〔路透基点〕山西省完成高速公路项目39.8亿元人民币贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月2日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导,山西省交通厅已签订两笔贷款,总规模达39.8亿元人民币.
第一笔融资案为29.3亿元人民币18年定期贷款,用于建设河津-运城高速公路.第二笔为10.5亿元人民币17年定期贷款,用于临汾高速公路.
中信银行担任两笔贷款的委托主办行,工商银行为代理行.
第一笔融资案中,中信银行负责20亿元人民币,工商银行负责剩下的9.3亿元人民币.而第二笔贷款中,中信银行负责7亿元人民币而工行负责3.5亿元人民币.
两笔贷款案利率都是中国人民银行利率的105%.
7月14日完成签约.
河运高速公路定于年底完工.根据山西当局官网介绍,这笔贷款规模为总投资的75%左右.
临汾高速公路将连接京昆高速公路和青藏高速公路.当局网站称,项目总投资约为12.64亿元人民币,已进入最後的施工阶段.(完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。