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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 15:00 BJT

〔路透基点〕山西省完成高速公路项目39.8亿元人民币贷款案--RLPC

路透香港9月2日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导,山西省交通厅已签订两笔贷款,总规模达39.8亿元人民币.

第一笔融资案为29.3亿元人民币18年定期贷款,用于建设河津-运城高速公路.第二笔为10.5亿元人民币17年定期贷款,用于临汾高速公路.

中信银行担任两笔贷款的委托主办行,工商银行为代理行.

第一笔融资案中,中信银行负责20亿元人民币,工商银行负责剩下的9.3亿元人民币.而第二笔贷款中,中信银行负责7亿元人民币而工行负责3.5亿元人民币.

两笔贷款案利率都是中国人民银行利率的105%.

7月14日完成签约.

河运高速公路定于年底完工.根据山西当局官网介绍,这笔贷款规模为总投资的75%左右.

临汾高速公路将连接京昆高速公路和青藏高速公路.当局网站称,项目总投资约为12.64亿元人民币,已进入最後的施工阶段.(完)

--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍

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