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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 14:00 BJT

〔国际油市〕布兰特原油徘徊于114美元附近,市场等待美国就业数据

路透新加坡9月2日电---布兰特原油周五徘徊于每桶114美元附近,有望录得连续第二周上涨,因投资者等待美国非农就业数据,寻找美国能否避免衰退并维持需求增长的线索.

疲软的数据可能推动美联储在9月20日会议上开始新一轮宽松政策.投资者同样关注墨西哥湾可能出现的供应中断,因即将出现的暴风雨导致该地区关闭近6%的生产.

0501GMT,近月布兰特原油期货LCOc1下跌0.16美元报每桶114.13美元.本周有望上涨逾2%.美国原油期货CLc1跌0.16美元至每桶88.77美元,本周有望上涨近4%,录得7月初以来最大单周涨幅.

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