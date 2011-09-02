〔国际油市〕布兰特原油徘徊于114美元附近,市场等待美国就业数据

路透新加坡9月2日电---布兰特原油周五徘徊于每桶114美元附近,有望录得连续第二周上涨,因投资者等待美国非农就业数据,寻找美国能否避免衰退并维持需求增长的线索.

疲软的数据可能推动美联储在9月20日会议上开始新一轮宽松政策.投资者同样关注墨西哥湾可能出现的供应中断,因即将出现的暴风雨导致该地区关闭近6%的生产.