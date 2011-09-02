〔国际油市〕布兰特原油徘徊于114美元附近,市场等待美国就业数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月2日电---布兰特原油周五徘徊于每桶114美元附近,有望录得连续第二周上涨,因投资者等待美国非农就业数据,寻找美国能否避免衰退并维持需求增长的线索.
疲软的数据可能推动美联储在9月20日会议上开始新一轮宽松政策.投资者同样关注墨西哥湾可能出现的供应中断,因即将出现的暴风雨导致该地区关闭近6%的生产.
0501GMT,近月布兰特原油期货LCOc1下跌0.16美元报每桶114.13美元.本周有望上涨逾2%.美国原油期货CLc1跌0.16美元至每桶88.77美元,本周有望上涨近4%,录得7月初以来最大单周涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。