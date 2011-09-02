〔中国债市〕交易所信用债续跌,受准备金新政压制料後期表现不容乐观

路透上海9月2日电---中国证券交易所市场信用债价格本周延续跌势.准备金缴纳范围的扩大拖累资金面,亦令交易所债市承压.银行将于本月分批上缴该部分准备金,加之政策面的不明朗,令投资者对资金面的担忧情绪浓重,料将压制债市表现.

"还在暴跌(收益率上涨),本周整个债市都不行,银行间也很差."上海一券商分析师指出.

他并认为,目前债市表现差主要受心理因素的影响,存在超调的可能性.待紧张情绪平复後,9月上旬料将浮现一些交易机会.不过,考虑到公开市场到期量的迅速萎缩、临近季度末等因素,中下旬债市的整体表现不容乐观.

据路透统计显示,中国央行公开市场9月央票和正回购到期量合计将达3,510亿元人民币,较8月的3,520亿元环比略微有所减少,中下旬到期量急剧萎缩[ID:nCN1934897]

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为本月5日,中小机构首批上缴为本月15日.

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 145.0249 +0.0248 145.2121 144.7927

上证公司债指数.SSEEBI 128.9397 +0.1742 129.0741 128.5819

上证分离债指数.SSEDCBI 126.6806 -0.4078 127.1002 126.3744

上证国债指数.SSEBI 129.4055 +0.0557 129.4134 129.2823

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深证企债指数.SZCBI 124.8700 -0.0970 125.0800 124.7030

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