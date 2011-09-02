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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 13:57 BJT

〔台湾股市〕收盘小跌0.7点,银行股因赴中国投资松绑而上涨

路透台北9月2日电---台湾股市周五收盘基本持平,因水泥类股.TCMI下挫,抵消了观光类股.THOI的涨幅.

金融保险类股.TFNI升0.25%,因台湾金管会表示,将放宽台资银行在大陆经营的限制.[ID:nCT0394494]

加权股价指数.TWII微跌0.7点至7,757.06点,开盘上扬0.56%.

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