〔台湾股市〕收盘小跌0.7点,银行股因赴中国投资松绑而上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月2日电---台湾股市周五收盘基本持平,因水泥类股.TCMI下挫,抵消了观光类股.THOI的涨幅.
金融保险类股.TFNI升0.25%,因台湾金管会表示,将放宽台资银行在大陆经营的限制.[ID:nCT0394494]
加权股价指数.TWII微跌0.7点至7,757.06点,开盘上扬0.56%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。