〔东京汇市〕期权相关买盘支撑欧元回稳,关注美国非农就业数据

* 市场聚焦美国非农就业报告

* 若非农就业报告弱于预期,或将令美国出台QE3的希望升温,进而令美元承压

* 欧元前景依然疲弱,关注ECB下周会议

* 据信欧元/美元在1.42和1.46存在双边触碰失效期权障碍

* 有关存在来自亚洲主权买家的买盘的传言支撑欧元

路透新加坡/悉尼9月2日电----欧元周五在亚洲交易时段站稳脚步,因传言称亚洲主权投资者正买入欧元以防守期权边界.欧元此前在海外市场受到疲弱欧元区数据的打击.